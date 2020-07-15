Hekimoğlu Trabzon FK, Antalya yolculuğu öncesi COVİD-19 testinden geçti

Hekimoğlu Trabzon FK, 20 Temmuz'da Antalya'da başlayacak olan TFF 2. Lig Play-Off maçları yolculuğu öncesi COVİD-19 testinde geçti. Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve personele yapılan testler sonucunda hiç bir pozitif vakaya rastlanmadı.

Hekimoğlu Trabzon FK, 20 Temmuz'da Antalya'da başlayacak olan TFF 2. Lig Play-Off maçları için yarın hava yolu ile Antalya'ya gidecek. Saat 15.05'teki uçakla Antalya'ya gidecek olan Trabzon temsilcisi 20 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak olan Sancaktepe FK maçının hazırlıklarına Antalya'da devam edecek.