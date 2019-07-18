İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hekimoğlu Trabzon FK, Oğuzhan Erdoğan ile anlaştı

Hekimoğlu Trabzon FK, Osmanlı Futbol Kulübü’nün hücum dönük kanat oyuncusu, Oğuzhan Erdoğan’ı renklerine bağladı.

Hekimoğlu Trabzon FK, Osmanlı Futbol Kulübü'nün hücum dönük kanat oyuncusu, Oğuzhan Erdoğan'ı renklerine bağladı.


İmza töreninde hazır bulunan Hekimoğlu Trabzon FK Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selami Ayyıldız yaptığı açıklamada, “Oğuzhan Türkiye liglerinden tanıdığımız yetenekli bir futbolcu. Kendisini bünyemize katarak kadromuzu güçlendirdik. Hekimoğlu Trabzon FK‘ya çok katkılar sunacağından hiç şüphemiz yok. Bu transferin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Oğuzhan Erdoğan ise uzun süredir Hekimoğlu Trabzon FK'yı takip ettiğini belirterek, "Hekimoğlu Trabzon FK'yı uzun süredir takip ediyorum. Kulüp yapısı ve yönetim şeklini takdir ediyorum. Şimdi bu ailenin bir ferdi olduğumdan dolayı da çok mutluyum. İnşallah kırmızı lacivertli forma altında önemli işlere imza atacağım” dedi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.