Lig'de mücadele edecek olan Hekimoğlu Trabzon FK, sezonun ilk transferini yaptı. Trabzon temsilcisi geçtiğimiz sezon İnegölspor formasını giyen tecrübeli savunma oyuncusu Volkan Altınsoy ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Kulüp Genel Sekreteri Hakan Sağlam ve Futbol Şube sorumlusu Semih Hekimoğlu hazır bulundu. İmza töreninde konuşan Volkan Altınsoy, sözleşmenin iki taraf içinde hayırlı olmasını dileyerek, "Öncelikle sözleşmenin her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Hekimoğlu Trabzon FK'nın hedefleri, idealleri, gelecek adına güzel planları var. Bizlerde bu planlar içinde olmak için buradayız" dedi.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Kulüp Genel Sekreteri Hakan Sağlam'da, "2019-2020 sezonu transfer çalışmalarına start verdiklerini belirterek, "Bütün Futbol Kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyorum. Volkan Altınsoy, bu ligin oldukça tecrübeli ve başarılı bir savunma oyuncusu. Kulübümüze de çok ciddi katkılar yapacağından şüphemiz yok. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.