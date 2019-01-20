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Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Ahmet Özen:

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Ahmet Özen, şampiyonluk yolunda bütün maçların final özelliği taşıdığını belirterek, sorumluluklarının farkında olduklarını söyledi.


Hekimoğlu Trabzon FK deplasmanda karşılaştığı rakibi Silivrispor'u 2-0 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Trabzon'a mutlu bir şekilde dönen kırmızı-lacivertlilerde Teknik Direktör Ahmet Özen, güzel futbolu 3 puanla süslediklerini dile getirerek, “Ligin ilk maçları her zaman zor geçer. Lige yeniden konsantre olma adına aldığımız bu galibiyet bizleri oldukça mutlu etti. Takımımız istekli ve arzulu bir mücadele ortaya koydu. Attığımız gollerin yanı sıra neticelendiremediğimiz pozisyonlarımız da oldu. Çok daha farklı bir skorla İstanbul'dan dönebilirdik. Fakat başlangıç için net bir skorla sahadan ayrılmamız güzel. Bütün sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi.



"Zirvedeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"


Özen, Gebzespor maçını kayıpsız geçerek zirvedeki çıkışlarını devam ettirmek istediklerini ifade ederek, “Silivrispor maçı artık geride kaldı. Önümüzde Gebzespor maçı var. Bu maçla ikinci yarıda ilk kez seyircimizin karşısına çıkacağız. Her maçta olduğu gibi bu müsabakada bizler için çok önemli. Gebzespor maçını kayıpsız geçip, zirvedeki çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Şampiyonluk yolunda her maç bizler için final özelliği taşıyor. Sorumluluklarımızın farkındayız” şeklinde konuştu.


Öte yandan, bugünü izinli geçiren kırmızı-lacivertliler, Gebzespor maçı hazırlıklarına yarın A. Suat Özyazıcı Stadyumunda saat 15.30'da yapacağı antrenmanla start verecek.

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