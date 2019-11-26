Lig Beyaz Grup ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK yeni sahasına kavuşuyor. Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, bin kişilik olan seyirci kapasitesinin iki bin kişiye çıkartılmasından dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yapımı devam eden çift yönlü tribün inşaatını, Gençlik ve spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, Ofspor Başkanı Olcay Saral yerinde inceledi. Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, "Mevcut haliyle bin kişi kapasiteli bir saha yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na desteklerinden, katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Gençlik ve spor İl Müdürümüz Birdal Öztürk'e çalışmayı hızlandırıp bize sahayı yetiştirme gayretinden dolayı minnettarız. Projesi bin kişilik olan tribüne ilave tribün daha yapılarak iki bin kişilik kapasiteye kavuşturulacak. İlave tribün yapılması bizi çok mutlu etti. Güzel bir gelişme, stadyum tribün inşaatı bittiğinde, kaliteli bir tesise kavuşmuş olacağız. İkinci yarıya bu sahayı hazırlamak için bize desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğluna teşekkür ediyoruz” dedi.