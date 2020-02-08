İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hekimoğlu Trabzon-Kırklarelispor maçı kar yağışı nedeniyle iptal edildi

Trabzon’da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle TFF 2.

Trabzon'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle TFF 2. Lig A Grubu'nda mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK ile Kırklarelispor arasında Vakfıkebir İlçe Stadı'nda oynanması gereken maç kar yağışı nedeniyle iptal edildi.


Bugün saat 13.00'da başlaması gereken karşılaşma zeminin karla kaplı olması ve sürekli devam eden kar yağışı nedeniyle karşılaşmanın hakem heyeti tarafından iptal edilirken, iptal edilen maçın ne zaman oynanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.