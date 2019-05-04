TFF 3 Lig'de, geçtiğimiz hafta Nevşehir Belediyespor'u mağlup ederek bitime 1. hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Hekimoğlu Trabzon, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

TFF 3 Lig'in son haftasında Hekimoğlu Trabzon ile Karaköprü Belediyespor karşılaştı. Müsabaka öncesi Hekimoğlu Trabzon FK, düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırdı. Gelecek sezondan itibaren 2 Lig'de mücadele edecek olan Hekimoğlu Trabzon, şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in elinde aldı. Törende kulüp başkanı Celil Hekimoğlu ve Kulüp Başkan Vekili Suat Hekimoğlu da hazır bulundu. Taraftarların coşkulu alkışları arasında kupayı kaldıran takım kaptanı Emrullah Kokoc ve oyuncular, daha sonra objektiflere şampiyonluk pozu verdi.

TFF 3 Lig'in son haftasında sahasında Karaköprü Belediyespor'u konuk eden Hekimoğlu Trabzon ise rakibine 2-1 mağlup oldu.