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Hekimoğlu Trabzon'da hedef şampiyonluk

Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü Genel Sekreteri Hakan Sağlam, kulüp olarak iyi yolda ilerlediklerini belirterek, gerek saha sonuçları gerekse de kurumsallaşma ve tesisleşme yolunda ciddi ilerleme kaydettiklerini söyledi.


Sezona şampiyonluk parolasıyla çıktıklarını belirten Sağlam “Geldiğimiz yolda istenmedik puan kayıpları yaşasakta zirveden hiç kopmadık. İkinci yarıda yaşanan teknik ekip değişikliği ve yapılan transferlerle takımı güçlendik. Alternatifli geniş bir kadroya sahip olduk. Şimdilik her şey yolunda gidiyor. Dileğimiz sezon sonunda da ligi zirvede bitirip hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmak. Bunu başaracak güce ve kadroya sahibiz” dedi.


Tesisleşme konusunda önemli atılımlar içinde olduklarının altını çizen Sağlam, “ tesislerimizin alt yapı çalışmalarını büyük oranda bitirdik. Artık tesislerin temellerini atıp hem saha hem binaların inşasına start vereceğiz. İklim şartları müsaade ettiği sürece bu konuda da oldukça ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.



Taraftara çağrı


Ligin ikinci yarına galibiyetlerle başladıklarını ifade eden Sağlam, “ ikinci yarıdaki ilk üç maçımızı kazandık. Bu serinin devam etmesini istiyoruz. Haftalar ilerledikçe lig yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Bizimde hedefimiz rakiplerimizle puan farkını açıp ligi rahat bir şekilde noktalamak. Cumartesi günü oynayacak olduğumuz Erbaaspor maçı ile galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Bütün Trabzonlu futbol severleri bizleri desteklemeleri için Cumartesi Saat 13.00'da Ahmet Suat Özyazıcı Stadyumu'na bekliyoruz” çağrısında bulundu.

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