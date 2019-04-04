Hekimoğlu'ndan Nazilli Belediyespor camiasına teşekkür

Lig takımlarından Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, dostluk ve fair-play ruhunu taşıyan yöneticiler olduğu sürece Türk spor ve futbolunun çok iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.

Lig 1. Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon, en yakın takipçisi Nazilli Belediyespor ile deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Trabzon temsilcisi grupta 56 puanla lider durumda olurken, Nazilli Belediyespor ise 54 puan ile 2. sırada yer aldı. İki takım arasında dün oynanan maç öncesinde ise kulüp yöneticileri fair play adına önemli mesajlar verdi.

Hekimoğlu Trabzon Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, Nazilli'ye ayak bastıkları ilk dakikadan itibaren büyük bir ilgiyle karşılandıklarını belirterek, "Nazilli'ye ulaştığımız ilk dakikadan, ilçeden ayrıldığımız son saniyeye kadar yanımızda bulunan Nazilli Kaymakamımız İbrahim Küçük ve Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı dostum Özgen Türker'e şahsım ve yönetim kurulum adına şükranlarımı sunuyorum. Gerek şahsıma gerekse de yönetim kurulumdaki arkadaşlarıma göstermiş oldukları yakın ilgi, alaka ve misafirperverlik bizleri son derece onurlandırmıştır. Sporcu kafilemizi ziyaret eden bu iki değerli şahsiyetin oyuncularımıza ve teknik heyetimize karşı samimi ve içten yaklaşımları bizleri oldukça mutlu etmiştir. Güzel İlçemiz Nazilli de Kaymakamlık yapıp spora ve dostluklara üst düzeyde önem veren böyle bir mülki amiri tanımanın sonsuz keyfiyetini yaşamaktayız. Özellikle de Nazilli Belediyespor Başkanı Özgen Türker'in spora olan çağdaş bakış açısı bir kulüp başkanı olarak şahsımı, Türk futbolunun geleceği adına umutlandırmıştır. Her şeyden önce dostluk ve fair-play ruhunu taşıyan böyle yöneticiler olduğu sürece Türk spor ve futbolunun çok iyi yerlere geleceğinden en ufak kuşku duymadığımı belirtir, en derin saygı ve sevgilerimi sunarım” ifadelerini kullandı