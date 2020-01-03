Helikopter ambulans 2019 yılında 255 hasta için havalandı

Trabzon'dan 248, çevre illerden ise 7 olmak üzere toplam 255 hasta için havalanan ambulans helikopter özellikle yaz mevsiminde daha yoğun olarak havalandı. Bu yoğunluğun yaz mevsiminde bölgedeki nüfus yoğunluğunun artmasından kaynaklandığı belirtildi. Genellikle Of ve Vakfıkebir ilçelerindeki vakalar için yoğun olarak uçuş yapan helikopter ambulans, zaman zaman acil hastalar için yaylaların yanı sıra karayoluna da iniş yapıyor.

Trabzon'da 2009 yılı Ekim ayında hizmete giren ambulans helikopter, Trabzon'un yanı sıra zaman zaman bölgeye yakın olan diğer illere de hizmet veriyor.