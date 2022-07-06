Helikopter ambulans en yoğun günlerini yaz mevsiminde yaşıyor

Türkiye'de en çok hava ambulansı kullanılan bölgelerden biri olan Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Hava 61 Helikopter Ambulansı bölgenin zor coğrafyasında hizmet veriyor.

Trabzon'da 2009 yılı Ekim ayından itibaren hizmete giren helikopter ambulans, Trabzon'un yanı sıra diğer komşu illere de hizmet verirken, bu yılın 6 ayında 155 hastadan 5 kadarını yaylalardan alarak hastanelere naklini gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hava 61 Helikopterini en çok bölgede ani değişen hava şartları zorlarken helikopter, yaylaların yanı sıra kara yoluna inerek hastaların imdadına yetişiyor.

Türkiye'nin zor coğrafyasında uçuş yapan Hava 61 Helikopter Ambulans geçen yıl 299 hasta için havalanırken, bugünlerde havaların ısınmasıyla birlikte yüksek kesimlerden gelen acil çağrılara cevap vermeye çalışıyor.

"Yaz aylarında vakalar daha yoğun"

Ambulans helikopterin kaptan pilotu Mehmet Kaya, günde 4-5 vakaya gittiklerini belirterek yaz mevsiminde daha yoğun olduklarını söyledi.

Bölgenin meteorolojik şartlar bakımından zor bir bölge olduğunu ifade eden Kaya, "Çalışma şartlarımız gündoğumu, günbatımı arasında oluyor. Günde ortalama 3-4 vakaya gittiğimiz oluyor. Bazen meteorolojik şartlar uygun olmadığı zaman gidemediğimiz vakalar oluyor. Ancak günlük maksimum 4-5 vakaya gidiyoruz. Yazın turizm mevsimi olması, yaylalarda insan yoğunluğunun fazla olması, meteorolojik şartların da uygun olması halinde daha fazla vakaya gidiyoruz. Türkiye'de meteorolojik şartlar bakımından en zor iklim özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde. Çünkü bölgede hava genelde kapalı, yaylalar sürekli bulutlu. Dolayısıyla meteorolojiyle ilgili sürekli problemlerimiz oluyor. Aynı zamanda bölgenin dağlık olması bölgeye iniş, kalkışlarda bizi zorluyor” dedi.

"Bu yılın ilk yarısında 155 hastanın naklini gerçekleştirdik"

Trabzon İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Yusuf Eray Uslu ise, geçen yıl 299 bu yılın 6 aylık döneminde ise 155 hastanın helikopter ambulansla hastanelere naklinin yapıldığını ifade ederek, “Helikopter ambulansımızla geçen sene 299 hastamızı hastanelere naklini gerçekleştirdik. Bunlardan 14 tanesi Trabzon'un yüksek kesimlerden, yaylalarından olay yerinden aldığımız hastalardı. Bu yıl ilk 6 ayında 155 hastamızı helikopter ambulansla hastanelere naklettik. Bunlardan 4-5 tanesi yaylalardan aldığımız hastalar. Artık yaz sezonu açıldı vatandaşlarımız yaylalarda ikamet etmeye başladı. Yazın ilimize dışardan gelenlerle birlikte nüfusumuz arttığından ciddi bir yoğunluk söz konusu. Dolayısıyla vaka sayımız da artıyor” diye konuştu.

Pandemi döneminde de yoğun vaka dönemi yaşadıklarını kaydeden Uslu, “Pandemi döneminde ve önceki dönemlerde de yine çok sayıda hastamızın naklini gerçekleştirdik. Hastaneler arası olsun acil servislere gelen hastalarımız olsun helikopterle ilgili yerlere naklini yapabiliyoruz. Bununla ilgili talebi ilk ileten acil servisteki hekimlerimiz oluyor. Evinde, yaylada, uzak bir noktada olan vatandaşlarımız da arayabiliyor. Ciddi bir sağlık problemi yaşadığında, komuta merkezimizi, 112 acil çağrı merkezimizi aradıklarında karşılarına sağlık çalışanları çıkıyor. Gelen vakalar komuta merkezinde değerlendirildikten sonra helikopter için uygun olup olmadığı belirleniyor" ifadelerini kullandı.