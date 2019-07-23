Helikopter ambulansın yoğun yaz mesaisi

Helikopter ambulans özellikle yaz mevsiminde daha yoğun olarak havalandığı gözlenirken, bu yoğunluğun yaz mevsiminde bölgedeki nüfus yoğunluğunun artmasından kaynaklandığı belirtildi. Genellikle Of ve Vakfıkebir ilçelerindeki vakalar için yoğun olarak uçuş yapan helikopter ambulans, zaman zaman acil hastalar için yaylalara da iniş yapıyor.

Trabzon'da 2009 yılı Ekim ayından itibaren hizmete giren helikopter ambulans Trabzon'un yanı sıra zaman zaman bölgeye yakın olan diğer illere de hizmet veriyor. Genellikle yaz mevsiminde daha yoğun olarak uçuş yapan ambulans helikopter Trabzon'da son 1 haftada 7 hasta için havalanarak 3 saat 47 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi.