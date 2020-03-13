HES projesi PES dedirtti

Trabzon'un Maçka ilçesi Akarsu mahallesinde mahalle sakinleri, HES projesi için mahallerinden geçen derenin isminin değiştirildiğini iddia ederek HES bilgilendirme toplantısının da başka mahallede yapıldığını ifade ederek mahallerinde yeni HES istemediklerini söylediler.

Maçka ilçesindeki Akarsu mahallesinde yaşayan vatandaşlar Akarsu Deresi üzerinde faal durumda 3 adet HES'in bulunduğunu dördüncüsü istemediklerini belirterek yapılmak istenen HES'e karşı çıktılar.

Mahallerine yapılması planlanan dördüncü HES projesi için itirazlarının sürdüğünü belirten Akarsu Mahallesi Muhtarı Naci Yavuz, proje için derenin isminin bile değiştirildiğini iddia ederek “Akarsu Deresi üzerinde şu an 3 tane faal, çalışır durumda HES var. Şimdi dördüncüsünü yapmaya çalışıyorlar. Zaman zaman deremizin suyu kesiliyor. Can suyu bırakılıyor diye söylüyorlar, maalesef hiçbir şey bırakmıyorlar. Şimdi de dördüncüsünü yapmaya kalkıştılar. Mahkemeye, belediyelere başvurduk. Mahkeme reddetmişti. Tekrar mahkemeye başvurdular. Büyükşehir Belediyesi bu zamana kadar bu işe onay vermiyordu. Maalesef derenin ismini değiştirerek şu anda hepsi onay verdi. Firma sahipleri yeni proje adı altında Akarsu Larhan Deresi'nin adını değiştirerek Acısu Deresi yaptılar. Bizim buralarda Acısu Deresi diye bir yer yoktur. Yeni proje için halkı bilgilendirme toplantısı yaptılar bunu da Bakımlı köyünde yaptılar. Akarsu köyünden kimsenin katılmadığı bu toplantının bizlerce hiçbir geçerliliği yoktur. Akarsu halkı olarak artık sesimizi duyun diyoruz” diye konuştu.