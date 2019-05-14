Hıdırnebi Yaylası Turizm Master Planı Toplantısı yapıldı

Akçaabat Hamam Çimeni İş Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İlçe Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Toplantıdaki konuşmasında Hıdırnebi Yaylası'nın Trabzon açısından önemli bir nokta olduğunu söyleyen Vali Ustaoğlu, “Bu tür projeler olması gereken ve örnek teşkil eden projelerdir. Bu noktada bölgemizde planlı ve çok güzel bir proje çalışması yapılmış. Devamında onay ve uygulama projeleri ile birlikte güzel bir çalışma ortaya çıkacak. Böylesine geniş çaplı projeyi titizlikle hazırlayan ilçemizin bir önceki dönem Belediye Başkanı Şefik Türkmen ile Akçaabat Belediye Başkanımız Osman Nuri Ekim ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da “Bu projenin hayata geçirilmesi noktasında kurumlarımıza büyük görevler düşmektedir. Bundan dolayı kurumların kendi işlerini yakından takip etmeleri büyük bir önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplantıda Hıdırmebi Yaylasında yapılacak turizm faaliyetleriyle ilgili sunum yapıldı.