Hıdırnebi Yaylası'na gölet yapılacak

Trabzon ili içerisinde doğa turizmi açısından Uzungöl'den sonra en çok ziyaretçi sayısına ulaşan Hıdırnebi Yaylasına yapılacak olan Hıdırnebi Göletinin yapımı ihale edildi. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan ve Uzungöl'den sonra en çok ziyaretçiyi ağırlayan Akçaabat ilçesi sınırlarında bulunan Hıdırnebi Yaylasında gölet yapılıyor.

2019 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri Öncesinde Akçaabat Belediye Başkan Adayı Osman Nuri Ekim'in vaat ettiği projelerden biri olan ve seçim öncesi bastırılan projeler kitapçığında da yerini alan, Başkan Ekim'in büyük önem verdiği vizyon projeleri arasında bulunan “Akçaabat Hıdırnebi Yaylası Göletinin” yapımı projesi Trabzon Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edildi.

Hıdırnebi Yaylasına yapılacak olan gölet ve çevresindeki projelerin hayata geçmesi ile Akçaabat'ı turizmin merkezi olacak diyen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Kültür Sanat ve Turizm Şehri Akçaabatımızda her alanda olduğu gibi Turizm alanında da vizyon projelerimizi hayata geçiriyoruz. 2019 yılı seçimlerinden önce halkımıza söz verdiğimiz projelerden bir tanesi de Hıdırnebi Yaylasına bir gölet kazandırma ve çevresini de sosyal donatılarla inşa edip şehrimize kazandırmaktı. Bu kapsamda Milletvekillerimizle, Trabzon Valimizle, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımızla, İl ve İlçe Başkanlarımızla ilgili Bakanlıklarımızla görüşmeleri ve gerekli takipleri yaparak projemizi neticelendirdik ve gölet yapımı projesi ihale edildi. Yakın zamanda yapımına başlayacak olan gölet inşaatı tamamlandığında Hıdırnebi Yaylamız Turizmin göz bebeği haline gelecek ve şehrimizi dünyaya tanıtacak. Yapılacak olan göletin çevresinde, Hıdırnebi yaylasında yine turizme yönelik projelerimizi hazırladık. Proje kapsamında, Hıdırnebi Yaylası'nın mevcut tesislerine ek olarak harita ve planlaması yapılarak yeni turizm alanları belirlenerek bu alanlara konaklama yerleri, sosyal ve kültürel yapılar, yeme içme tesisleri, eğlence ve spor alanları tasarlandı. Ziyaret Kayası civarında ve Çatalkaya bölgelerinde seyir terasları, asma köprüler, obalar arası yaya ve atlı yürüyüş yolları, piknik alanları yapılabilecek. Bunlarla birlikte Hıdırnebi yaylası birçok aktivitelerin yapılabileceği bir yer haline gelecektir. Bu projeyi şehrimize kazandırması adına çaba harcayan Milletvekillerimize, Trabzon Valimize, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Bürokratlarımıza, AK Parti Trabzon İl Başkanımıza, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanımıza, emeği geçenlere şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.