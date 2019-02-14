İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hıdırnebi Yaylası'nda kayak sporu için elverişli yerler araştırıldı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinin Hıdırnebi Yaylası’nda kayak sporu için elverişli yerlerle ilgili inceleme yapıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Hıdırnebi Yaylası'nda kayak sporu için elverişli yerlerle ilgili inceleme yapıldı.


Akçaabat Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı uzmanı Murat Karaca, Avusturya İnput Firması'nın temsilcisi Hannes Triebnik ve Akçaabat Belediyesi teknik elemanlarının katılımı ile Hıdırnebi Yaylası'na teknik gezi düzenlendi. Gezide Hıdırnebi Yaylası civarında, Karadağ Yaylası'nın doruk noktasına kadar çıkılarak, kayak yapmaya uygun yerler araştırıldı. İncelemelerde, uzun süre karlı kalabilecek, arazi eğimi uygun, yeterli büyüklükte yerler üzerinde duruldu. Belirtilen özellikler açısından Düzlük Mevkii olarak bilinen bölgenin yakınında uygun bir alan tespit edilirken, burada çocuklar ve amatörler için bir kayak merkezi oluşturulabileceği belirlendi. Hıdırnebi Yaylası Turizm Planlaması kapsamında bu alanın değerlendirilebileceği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.