Hisariçi Çikolata Üretim ve Eğitim Atölyesi faaliyete geçti

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Çikolata Üretim ve Eğitim Atölyesini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnceleme sonrasında değerlendirmelerde bulunan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “Çikolata Üretim ve Eğitim Atölyesi, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun himaye ve destekleri; TOBB'un ve Milli Eğitim Bakanlığının paydaşlığı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Trabzon Ticaret Borsası'nın öncülüğünde kurulan bir atölye. Çikolata sanayinin en önemli girdisi olan fındık üretiminin de yapıldığı ilimizde, Trabzon'un tescillenmiş özel markasıyla böyle bir atölyenin kurulmasının ayrı bir katma değer yaratacağına inanıyoruz. Buradaki gençlerimiz bir taraftan çikolata ile ilgili Arge çalışması yaparken, hem kendilerini yetiştirmiş olacak, hem de aldıkları eğitimin sonunda meslek sahibi olacaklar” dedi.

Uzunsokak Tabakhane girişinde faaliyete başlayan Hisariçi Çikolatacısında ayrıca sıcak ve soğuk içeceklerin servis edildiği kafe bölümü de bulunuyor.