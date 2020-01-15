İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hüseyin Çimşir: "Ön yargıyı kırmam için başarılı olmam gerekiyor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ön yargıları kırmak için başarılı olması gerektiğini belirterek, taraftarlara "Biz yan yana durursak, biz bize yeteriz" mesajı gönderdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ön yargıları kırmak için başarılı olması gerektiğini belirterek, taraftarlara "Biz yan yana durursak, biz bize yeteriz" mesajı gönderdi.


Trabzonspor Kulübü, "Hüseyin Hocamızdan mesaj var" başlığıyla genç teknik adamın sesinin ve görüntülerinin yer aldığı bir mesaj yayımladı. Çimşir mesajda, takımın potansiyeli olarak herkesin bir beklentisi olduğunu belirterek, "Takımın potansiyel olarak herkesin bir beklentisi var. Hepimizin bir beklentisi var. Ben de taraftar olsam kafalarda acabalar olabilir. 'Acaba yapabilecek mi, becerebilecek mi?' Bunlar doğaldır ama ön yargı kötüdür. 'Yapamaz, edemez' demek doğru bir yol değildir. Benim antrenörlük potansiyelimi bilmiyorlar. Antrenörlük potansiyelimi bilmedikleri zaman 'bunu yapamaz, başaramaz' demek bence ön yargı. Bu ön yargıyı da kırmak kolay bir iş değildir. Bunun için özellikle başarılı olmam gerekiyor" dedi.



Taraftarlara mesaj


Mesajından taraftarlara da seslenen Hüseyin Çimşir, "Taraftarlar kimsenin tarafı olmasın, taraf olacakları yer Trabzonspor, bu camianın etrafında birleşsinler. Bu oyuncu da olur, teknik adam da olur. Sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Eğer ben bu kulübün teknik direktörüysem, oyuncu da formasını giyiyorsa; koşulsuz, kayıtsız destek olmak zorundalar. Ondan sonra eğer gidişat ile ilgili olumsuzluk olacaksa zaten tepkilerini gösterirler, o konuda bir sıkıntı yok. Benim onlardan ricam lütfen takımın yanında olsunlar. Takıma destek olsunlar. Tarafları Trabzonspor kulübü olsun, takım olsun. Biz yan yana durursak, biz bize yeteriz" ifadelerini kullandı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.