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Hüseyin Türkmen: "Büyük günü sabırsızlıkla bekliyorum"

Trabzonspor’un genç stoperi Hüseyin Türkmen, taraftarlarla buluşacakları büyük günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Trabzonspor'un genç stoperi Hüseyin Türkmen, taraftarlarla buluşacakları büyük günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.


Trabzonspor'un genç stoperi Hüseyin Türkmen, sosyal medya hesaplarından yaptığı video paylaşımda şampiyonluğa işaret ederek büyük günü sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.


Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyerek finale kalan ve Süper Lig'de de zirvedeki yerini koruyan Trabzonspor, sezon sonunda her iki kulvarda da kupa kaldırmayı hedefliyor. Ligin 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek olan bordo-mavililer, Türkiye Kupası finalinde eşleştiği rakibini ligde mağlup ederek zirvedeki yerini korumak istiyor.



“Büyük günü sabırsızlıkla bekliyorum”


Trabzonsporlu futbolcular da sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerine inanıyor. Karadeniz ekibinin genç stoperi Hüseyin Türkmen, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile kulübün “8. kuşatma” sloganına vurgu yaptı. Videoda kendi sesiyle, “Uzaktan bakıyordum hep. o bile heyecanlandırıyordu. Futbolcular, taraftarlar, o coşku çok farklı geliyordu. Çocuğuz tabii anca uzaktan bakıyorduk. Yıllar geçti. O coşkunun tam ortasındayız. Şimdi Bu formayı giymenin, o taraftarın önüne çıkmanın gururunu yaşıyorum. Onlarla kucaklaşacağımız büyük günü sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerine yer veren Türkmen, “SekizinciKuşatma” ifadesini de kullandı.

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