İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İç çamaşırına sakladığı uyuşturucu ile yakalandı

Trabzon’da polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta ve araç içerisinde bulunan şüpheli şahıslar üzerinde arama yaptı.

Trabzon'da polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta ve araç içerisinde bulunan şüpheli şahıslar üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda bir kişinin iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri Ortahisar ilçesinde Kireçhane Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığından şüphelenilen bir aracı takibe aldı. Takip edildikten bir süre sonra durdurulan araç içerisinde bulunan M.B., H.S. ve 2 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslardan M.B.'nin üzerinde yapılan aramada iç çamaşırının içerisine saklanmış halde 130 adet ecstasy hap ele geçirildi. M.B. isimli şahsın tespit edilen 2 ayrı ev adresinde de yapılan eş zamanlı aramada 115 adet ecstasy hap ve 27 adet Lyrıca isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.