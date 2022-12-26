İçişleri Bakanı Soylu Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda sol bacağını kaybeden Trabzonlu gazi er Bünyamin Kocaman ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatında 2,5 ay önce PKK'lı teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu sol bacağını kaybeden 22 yaşındaki Gazi Bünyamin Kocaman, ile cep telefonu ile görüntülü görüşerek “Geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatında 2,5 ay önce PKK'lı teröristlerce yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan ve sol bacağı GATA'daki tedavisi sırasında diz altından kesilen 22 yaşındaki Gazi Bünyamin Kocaman'a AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki evinde AK Parti Çarşıbaşı İlçe Başkanı Hakan Kocaman ve Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu ile birlikte ziyaret etti. Bünyamin Kocaman'ın sağlık durumunu yakından takip eden Milletvekili Ayvazoğlu aileye yaptığı moral ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu görüntülü arayarak Gazi Bünyamin Kocaman'ın durumu hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmede Gazi Bünyamin Kocaman'ın evinde ziyaret ettiğini belirten Milletvekili Ayvazoğlu "Gazimiz Bünyamin Kocaman ile birlikteyiz. Siz de bahsetmiştiniz ziyaret edeceğim, görmek isterim diye. Selam vermek istedi size" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Allah sizden razı olsun, geçmiş olsun. Allah bizi şehitlerimize gazilerimize mahçup etmesin inşallah. Allah şifa versin. Çok teşekkür ediyorum bizi görüştürdüğün için ben de çok arzu ediyordum. Sen bizim kahramanımızsın, milletimizin kahramanısın. Bu milletin duaları seninle birlikte. Yaptığın fedakarlık, ailenin yaptığı fedakarlık her birini biliyoruz. Biz ne yapsak sizin bu ülke için yaptığınızın hakkını ödeyemeyiz. Hiç kimse ödeyemez. Sonuna kadar sizlerle beraberiz, 24 saatte emrinize amadeyiz. Allah sizden razı olsun. Ben de gelince inşallah uğrayacağım" ifadelerini kullandı.