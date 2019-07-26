İflas eden süt fabrikasının satışının durdurulmasına üreticilerden tepki

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki iflas eden süt ürünleri fabrikası KETAŞ A.Ş.'nin satışının durdurulmasına üreticiler ve alacaklılar tepki gösterdi.

1974 yılında Almanya'da 800 gurbetçiler tarafından kurulan faaliyetlerine ise 1987 yılında Trabzon'un Vakfıkebir İlçesi'nde başlayan KETAŞ Gıda San. Tic. A.Ş. beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağ, yoğurt, lor peyniri imalatı yaparken ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflas ederek yönetim kurulu tarafından yılbaşı itibariyle fabrikanın kapandığı ilan edilmişti. Geçtiğimiz günlerde süt ürünleri fabrikasının satışının durdurulmasına üreticiler ve alacaklılar fabrika önünde tepki gösterdi. Bir basın açıklaması düzenleyen grup adına konuşan Pehlivan Bayrak, KETAŞ A.Ş.'den alacaklı olanların sadece nakliyecilerden ibaret olmadığına vurgu yaparak, “Buradan Fadime Ablanın, Temel Amcanın, köylünün süt parası da burada kalmıştır” dedi.

Bayrak, “Biz paramızı nasıl alacağız? Yetkililerden bu konuda bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Bunun arkasındaki güç kimdir? Varsa çıksın ortaya söylesin; KETAŞ neden satılmıyor? Havza'da 250 dönüm arazisi var. Arabalar hacizli. Nakliyeciler nakliyelerini alamıyor. Sütçü, emekçi hakkını alamıyor. KETAŞ'ın mal varlığı olmasına rağmen neden hala satılmıyor? Satılsın ve herkesin parası ödensin. Hakkımızı alabilmek için ne yapmamız, hangi yola başvurmamız lazım? Çare arıyoruz. Alacaklarımızın peşindeyiz. Köylü Fadime Abla bize, ‘Haram olsun size verdiğim sütler' diyor. Biz de buradan paramızı alamayınca suç bizim mi? Fadime Abla parasını istiyor, Temel Amca parasını istiyor. Gerçekler bunlardan ibarettir” şeklinde konuştu.

Öte yandan, KETAŞ A.Ş.'den 50 işçi, 15 taşıyıcı ve 2 bin 500 müstahsilin alacağı olduğu öğrenildi.

Yoğun güvenlik önleminin alındığı basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.