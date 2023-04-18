İftar yemeğinde bir araya geldiler, Hacivat-Karagöz oyununu izlediler

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla yapılan iftar programında vakıf kültürünün önemi anlatılırken, geleneksel programda Türk gölge oyunu Hacivat-Karagöz oyunu canlandırıldı.

Programda bir konuşma yapan Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Dr. İsmet Çalık, 5 ilde iki bini aşkın iftar programları gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak Bölgemizde 5 ilde iki bini aşkın misafirimiz ile iftar programlarını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Vakıf ruhuyla yılın on iki ayı ihtiyaç sahiplerine ulaşma gayesi ile üzerindeki emanet görevleri gerçekleştiren Genel Müdürlüğümüz, deprem bölgesinde birçok faaliyetle halkımızın yanında olmaktadır. Bir yandan gönüller yapmaya devam ederken bir yandan da ecdat yadigârı eserleri restore ederek gelecek nesillere sağlıkla ulaşmasını sağlamaktadır Genel Müdürlüğümüz. Tüm bu görevlerimizi yerine getirmede en büyük destekçimiz, siz paydaşlarımızdan aldığımız duaların maneviyatıdır” dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da Vakıflar'ın devletin en önemli kuruluşlarının başında geldiğini ifade ederek “Devletimizin şefkatli merhameti en ücra köşedeki vatandaşına karşı Vakıflar bizim devletimizin en önemli kuruluşlarımızın başında geliyor. Devletimiz sıcak elini uzatma noktasında gayret içerisinde. Vakıf kültürü bizim inancımızda, geleneğimizde ayrı bir yeri var. Tamamen hayırsever vatandaşlarımızın himayelerde onların bağışlarıyla ayakta duran müessesleler. Önümüzde idrak edeceğimizin mübarek Ramazan Bayramımızın milletimiz için tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat-Karagöz oyunu canlandırıldı.