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Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesinin Çarşı mahallesinde yaşayan Ali Menteşe (60), ıhlamur toplamak için ağaca çıktı. Ağaçtan ıhlamur toplamaya başlayan Menteşe dalın kırılmasıyla yaklaşık 10 metreden yere düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Menteşe'yi gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Menteşe, daha sonra KTÜ Farabi Hastanesine sevk edildi. Ihlamur ağacından düşerek ağır yaralanan Ali Menteşe yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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