İhlas Pazarlama Trabzon Temsilciliği'nin yeni binası hizmete açıldı

İhlas Pazarlama Trabzon Temsilciliği'nin yeni binası bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ortahisar Belediyesi İş Merkezi'ndeki yeni yerinin açılışına İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Pazarlama Ofisler Direktörü Yakup Özaydın, ihlas Pazarlama Trabzon Temsilcisi Ömer Ersoy, Türkiye Gazetesi Trabzon Temsilcisi Metin Güneş ile şirket çalışanları ve davetliler katıldı.

Açılışta konuşan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, "Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Biz Türkiye'nin her yerinde enerjisi yüksek ofisler olsun istiyoruz. Ofisleri güzelleştiren insanlar, ofislerin tek başına güzel olmasının bir anlamı yok. Ofislerin enerjisini, insanların enerjisiyle birleştiğinde güzel şeyler üretildiğine inanıyoruz. Daha aydınlık enerjisi yüksek bir ofis sahibi olduk. Onun içerisine sizlerin de enerjisi girdiğinde İhlas bayrağını istediğimiz gibi dalgalandırmış olacağımızı ümit ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ile yeni temsilcilik binasının açılışı gerçekleştirildi.