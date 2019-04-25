İhracatçılar 2018 yılını değerlendirdi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, toplantıda 2018 yılı faaliyet raporu ve 2019 yılı çalışma programı hakkında bilgi verdi.

Gürdoğan 2018 yılında 126 ülkeye ihracat yapıldığını belirtirken en fazla ihracatın Rusya, İtalya ve Almanya'ya yapıldığını söyledi. Gürdoğan, “Komşu ve çevre ülkelerdeki pazar payımızı daha üst noktalara çıkartmak için artık iş yapma alışkanlıklarımızı ve geleneksel iş yöntemlerimizi değiştirmek zorundayız. Daha çok işbirliğine önem vererek işi en iyi şekilde yaparak bu kriz ortamını atlatacağımıza inanıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde çok iyi hesap yapıp iş birliklerini güçlendirmek ve güç birliği yapmayı zorunlu kılmaktadır. Bunun için yönetim kurulumuz sizlerin de önerileri doğrultusunda bölge ihracatını artırmak için yeni dönemde yeni pazarlar yeni müşteriler araştırarak ihracatımızı daha yüksek noktalara ulaştırmaya gayret gösterecektir. Genel sekreterliğimizin ilgi alanında bulunan Doğu Karadeniz Bölgesi Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane illerinde 2018 yılında 1 milyar 196 milyon 174 bin dolar tutarında ihracat gerçekleşmiş olup gerçekleşen ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında bir düşüş yaşanmıştır. Bölgemizde 2018 yılında 126 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke Rusya, İtalya ve Almanya olmuştur” dedi.