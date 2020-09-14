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İl Jandarma Komutanı Sırma'ya İmperial Hastanesinden “Hayırlı olsun” ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 27 Temmuz 2020 tarihinde Trabzon İl J.

K. olarak atanan Kıdemli Albay Trabzon Orhan Sırma'ya “hayırlı olsun” ziyaretleri sürüyor.


Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Fatih Çelik ve İşletme Müdürü Hakan Sağlam, Trabzon İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Trabzon Orhan Sırma'ya “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundular.


Özel İmperial Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Fatih Çelik, Albay Sırma'yı hastane hakkında bilgilendirirken, Trabzon'un son yıllarda sağlık turizmi alanında önemli mesafe kaydettiğini söyledi.


Albay Sırma da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Trabzon'da görev yapmaktan büyük mutlu olduğunu söyledi.

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