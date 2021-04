İl Sağlık Müdürü Usta: "Trabzon pandemide Aralık ayındaki 2. dalgadan bu yana en yüksek rakamlara ulaştı"

Türkiye'deki Korona virüs vaka sayılarındaki artışa paralel Trabzon'da da vaka sayılarındaki artış sürerken, Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon'un Aralık ayındaki 2. dalgadan bu yana en yüksek vaka rakamlarına ulaştığını söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, aşı sırası gelenlerin mutlaka aşısını yaptırmalarını isteyerek "Vakalardaki artışlar ile yoğun bakım ve entübe süreçleri yine eskisi gibi artmaya başladı. Aşı sırası gelenler mutlaka aşısını yaptırmalı" dedi.

İl genelinde 209 bin 500 kişinin aşı yaptırması gerektiğini ancak bu rakamın 129 bin 500 civarlarında seyrettiğine dikkat çeken Usta, bu konuda daha hızlı hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Usta “Aşı konusunda son zamanlarda biraz yavaşlama var. Aşı anlamında biraz daha hızlı hareket edilmesi arzumuzdur. Şehrimizde potansiyelimiz olarak baktığımızda 209 bin 500 kişiyi aşı yaptırmamız gerekiyor. Ancak şu ana kadar aşı yapılan kişi sayısı 129 bin 500 civarında. Bugünkü rakamlarla biraz daha artacaktır tabi ki. İnsanımız birazcık bu konularda daha hızlı hareket ederse bu rakamları daha hızlı oluşturabilirsek 209 bin kişiyi daha hızlı aşılayabilirsek virüsle savaşımızda o kadar etkin yol almış olacağız" dedi.

Vatandaşın aşı tercihi konusunda değerlendirmede bulunan Usta, “Bu konuda bilim kurulları, bilim insanları gerçekten çok ciddi açıklamalar yaptılar. Biz sadece şunu söyleyebiliriz; Her iki aşı da elimizde var. Kişinin kendi tercihi ile ilgili aşıları yapılmakta, önemli olan hangi aşıyı istiyorsa hangisine ikna olmuşsa onu bir an önce yaptırması. Aşı ile ilgili bir sıkıntımız olmadığı için bir an önce yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

"Yoğun bakımlar dolmaya başladı"

Aralık ayındaki ikinci dalgadan sonra Trabzon'da en yüksek rakamlara ulaşıldığını belirten Usta, “Bizim Aralık'taki ikinci dalgadan sonra yaşadığımız rakamlar o anlamda yüksek. Tüm Türkiye'nin bir çok ilinde bu yükseklik 60 ilin daha fazlasında artık kırmızılık ortaya çıkmış durumda. Bizim artış oranımızda Türkiye'ye paralel olarak aynı şekilde devam etmekte. Şu aşamada yoğun bakıma yansımalar başladı asıl korkutan sıkıntıya sokan orası. Yoğun bakım ve entübe süreçleri yine eskisi gibi artmaya başladı. Ondan da tedirgin oluyoruz. O nedenle vatandaşımızın maske mesafe ve yanında aşı ile birlikte koruma tedbirlerini oluşturmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

"Ramazanda tüm toplu faaliyetlerden uzak duralım"

Yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle özellikle toplu iftarlarda bulaşların artıracağına dikkat çeken Usta, şu uyarılarda bulundu:

“Toplu olan her şeyden kaçınılması gerekiyor. Restoranların, kafelerin açılamamasının veya daha uzun süre kapalı olmasının gerekçesi de zaten o tür mekânlarda maskesiz yakın temasın fazla olmasından dolayı idi. Şimdi biz bunu ev içlerinde zaten ev ziyaretlerini yasaklayalım, ev ziyaretlerinden kaçınalım dediğimiz noktada şimdi buna yemekle iftarla birlikte aynı masa etrafında toplanmayı da eklersek ciddi sıkıntılar yaşama ihtimalimiz oluşacaktır. Dolayısıyla sadece iftar sahur olarak değil tüm toplu eylemlerden uzak durmakta yarar var.”

"Kurallara uyarsak 1 ay sonra mavi rengi konuşuruz"

Hedeflerinin mavi renge bir an önce ulaşmak olduğunu bunun da kurallara uymadan geçtiğini kaydeden Usta, “Bizim 65 yaş üstü aşılama oranımız yüzde 80 üzerine çıktı. Bu çok önemli bir parametre. Diğer aşı sırası gelen vatandaşların da aşısını olmayla birlikte ve diğer kalan kesimde özellikle maske, mesafe kurallarına uyması durumunda biz bunu 1 ay sonra çok rahat daha konuşur duruma gelebileceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.