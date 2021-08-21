İl Sağlık Müdürü verileri paylaştı, riski gözler önüne serdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Trabzon'da pozitif vaka sayılarında artış yaşanıyor. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören hastaların verilerine ait tabloyu paylaşarak, riski gözler önüne serdi. Sosyal medya hesabından verileri paylaşarak, 1 ayda artan vaka sayılarına dikkat çeken Usta, "1 aylık süre içerisinde yoğun bakımlarda, servislerde ve entübe hastalarda değişimleri ve oranlarını görmektesiniz. Tabloyu ayrıca izah etmeye gerek var mı bilmiyorum. Covid pandemisi bitmedi, maske, mesafe kuralları değişmedi" ifadelerini kullandı.

20 Temmuz ve 19 Ağustos tarihleri arasında Covid-19 yatak ve hasta verilerinde yatan hasta sayısındaki artış dikkat çekti. 20 Temmuz'da 38 hastanın tedavi gördüğü Trabzon'da bu sayı 19 Ağustos itibariyle 274'e yükseldi. Yatan hasta sayısının yanı sıra yoğun bakımda yatan hasta sayısında da artış gözlendi. 20 Temmuz'da 6 olan yoğun bakım hasta sayısı 19 Ağustos itibariyle 69'a çıktı. Entübe hasta sayısı ise 21'e yükseldi.