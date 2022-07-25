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İlkel teleferik ölüme neden oldu

Trabzon’un Hayrat ilçesinde ilkel teleferik kazası geçiren 44 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde ilkel teleferik kazası geçiren 44 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.


Kaza dün akşam saatlerinde Hayrat ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinden Hayrat'a çay hasatı için gelen Hülya Cin, teleferiğe çay koyduğu esnada teleferiğin demir aksamının kafasına çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Hülya Cin'in cenazesi Samsun'un 19 Mayıs ilçesine gönderildi. Hülya Cin''in cenazesi bu gün ikindi namazına mütakip Engiz Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.


Hülya Cin'in evli ve bir kızı olduğu öğrenildi.

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