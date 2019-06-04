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İmamoğlu baba ocağı Akçaabat'ta mezarlık ziyaretinde bulundu

TRABZON (İHA) – CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, memleketi Trabzon’a gelişinin ardından baba ocağı Akçaabat ilçesinin Cevizli Mahallesi’nde aile mezarlığını ziyaret etti.

TRABZON (İHA) – CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, memleketi Trabzon'a gelişinin ardından baba ocağı Akçaabat ilçesinin Cevizli Mahallesi'nde aile mezarlığını ziyaret etti.


Mahalleye gelişinde soyadını taşıyan İmamoğlu Mezarlığı'nı ziyaret eden ve burada dedelerinin mezarı başında dua okuyan İmamoğlu, ardından mahalle halkına hitaben kısa bir konuşma yaptı. İmamoğlu, konuşmasında kendisine yönelik eleştirilerek cevap vererek, "Kötü sözden uzak, iyi söze yakın, Allah'ın izniyle bir kardeşiniz olarak milli değerlerine sahip çıkan ve bu ülkede yaşayan herkesi barıştıran güzel bir kardeşiniz ağabeyiniz evladınız olarak değişmeden yoluma devam edeceğim. Hakkınızı helal edin" dedi.


Konuşmasının ardından İmamoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle fotoğraf çektirdi.

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