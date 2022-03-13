İmar düzenlemesi ile görenleri kendine hayran bırakacak

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl'ün eski görünümüne kavuşması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Misafirlerini çam ağaçları ve yeşilin bin bir tonunu barındıran örtüsüyle karşılayan turizm merkezinin son yıllarda yoğun yapılaşma nedeniyle tepki çekmesi üzerine Uzungöl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından harekete geçildi. Özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın destekleriyle hazırlanan proje kapsamında toplam 150 milyon TL bulan bir yatırım gerçekleştirilecek. Eskiyen yol, kaldırım, tretuvar, peyzaj, ışıklandırma gibi alanlar onarılacağı proje kapsamında Uzungöl'ün yıllardır kanayan yarası haline gelen otopark sorunu da ortadan kaldırılacak. Bin araç kapasiteli olarak yapılacak olan otopark yerin altında doğal yapıya uygun bir şekilde inşa edilecek.

Gölün etrafındaki çarpık yapıların kaldırıldığı önemli bir düzenleme projesini de hayata geçirecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Uzungöllü vatandaşlarla görüşerek imara uygun olmayan yapıların kaldırılma sürecini yine imara aykırılıkları gidererek gerçekleştirecek.

2021 yılında 800 binin üzerinde araç girişi oldu

Dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşmuş doğal göl görüntüsü ile gelen misafirlerini cezbeden Uzungöl'e 2021 yılında 800 binin üzerinde araç girişi olduğunu belirtildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Uzungöl'de Büyükşehir Belediyesince otopark, çevre düzenlemesi alanlarında yürütülen çalışmaların olduğunu dile getirdi. Vali Ustaoğlu “Başta Körfez ülkeleri olmak üzere yurt içi ve yurt dışından yüz binlerce turist Uzungöl'ü ziyaret ediyor. Uzungöl bizim en gözde turizm merkezimiz. Başta Körfez ülkelerinden olmak üzere gerek yurt içi, gerek yurt dışından yüzbinlerce turistimizi ağırlayan bir yerimiz. 2021 yılı sonu itibariyle 800 binin üzerinde araç girişi olan bir yer. Yani bölgemizin en önemli turizm destinasyonu Uzungöl. İnşallah bu yıl orada imar düzenlemesi yapılacak. Çevre Bakanımızın ziyaretleri sırasında açıkladı orada otopark alanlarıyla, rekreasyon alanlarıyla Büyükşehir Belediyemiz üzerinden yürütülen bir takım çalışmalar var onlarda bir taraftan devam edecek. Umudumuz bu yıl bölgemizin en önemli turizm merkezi olan Uzungölümüzün vatandaşlarımıza hizmet vermesi” ifadelerini kullandı.