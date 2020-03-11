İmperial Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr İlknur Çelik: "Zatürre tedavi edilmediği taktirde ölümlere yolaçabilir"

Çelik, salgın hastalıkların olduğu durumlarda, özellikle kuş gribi, domuz gribi, korona virüs gibi çok büyük toplulukları etkileyen durumlarda viral zatürreyle sıklıkla karşılaşıldığını kaydederek “Salgın hastalıkların olduğu durumlarda, özellikle kuş gribi, domuz gribi, korona virüs gibi çok büyük toplulukları etkileyen durumlarda viral zatürreyle sıklıkla karşılaşılır" dedi.

Hastalıkta en önemli problemin viral zatürrenin teşhisi ve tedavisi olduğuna dikkat çeken Çelik, “Zatürre tıp terminolojisinde pnönomi diye adlandırılan akciğerlerin iltihabi hastalığıdır. Yani soluduğumuz havadaki mikroorganizmalar özellikle virüsler ve bakteriler solunum sisteminin savunma sistemini aşar ve akciğerin hava keseciklerine ulaşır. Orada iltihabi süreci başlatır. Zatürre akciğer uzmanına başvurulan sık hastalıklardan olup tedavi edilmezse ölüme neden olabilecek kadar ciddidir. Öyle ki ülkemiz de ölüme neden olan hastalıklarda beşinci sırada yer almaktadır. Bu hastalıkta en önemli problem viral zatürrenin teşhisi ve tedavisidir. Çünkü virüslerin tedavileri bakteriler kadar kolay olmadığından, elde edilen aşılar ve ilaçlar virüslerin mutasyonundan dolayı etkin olmadığından daha ilerleyici ve ölümcül olabilir. Ayrıca virüslere bağlı zatürrenin teşhisi bakterilere bağlı zatürreye göre daha zordur ve bir göğüs uzmanı görüşünü almak daha doğrudur” dedi.

"Koronavirüs gibi çok büyük toplulukları etkileyen durumlarda viral zatürreyle sıklıkla karşılaşılır"

Salgın hastalıkların olduğu durumlarda, özellikle kuş gribi, domuz gribi, korona virüs gibi çok büyük toplulukları etkileyen durumlarda viral zatürreyle sıklıkla karşılaşıldığını kaydeden Çelik, “Salgın hastalıkların olduğu durumlarda, özellikle kuş gribi, domuz gribi, korona virüs gibi çok büyük toplulukları etkileyen durumlarda viral zatürreyle sıklıkla karşılaşılır. Hastaların erken teşhisi ve erken müdahale önemlidir ve ölüm oranını azaltır. Hastalar en çok öksürük, balgam, ateş ve görüş ağrısından şikayet edebilirler. Yine nefes darlığı, halsizlik, kırgınlık, bulantı, kusma, iştahsızlık ve eklem ağrıları şikâyetleriyle de doktora gelebilirler. Grip ve nezle gibi viral hastalıklarda zatürre öncesi hastalar ateş, boğaz ağrısı, boğazda yanma, gıcıklanma, kaşınma hissi, burun akıntısı, burunda doluluk, koku ve tat duyusunun bozulması, hapşırık, kuru öksürük, kulaklarda doluluk ve kaşıntı, kulaklarda tıkanıklık hissi, gözlerde kızarıklık sulanma ve yanma hissi, baş ağrısı, yorgunluk ve kırıklık gibi rahatsızlık verici semptomlardan da şikâyet ederler” diye konuştu.

"Hastalığın yaygınlaşmasına neden olabilecek kalabalık yerlerden kaçının"

Hastalığın yaygınlaşmasına neden olabilecek kalabalık yerlerden uzak durulması gerektiğini ifade eden Çelik, “Salgın durumlarında hem virüs hem de bakterilerin beraber olduğu zatürreler vardır ki, bu durumlar daha ağır seyreder. Yine virüse bağlı zatürreler kalp akciğer hastalıkları veya immün sistemi düşük olan hastalarda da ağrı seyreder. Salgın durumlarında hastalığın erken tespiti, karantina ve enfeksiyonu kontrol etmeye çalışma önemlidir. Fakat en önemli kriter hijyendir. Elleri uygun süre ve sıklıkta yıkamak viral hastalıklara yakalanmayı ciddi şekilde azaltır. Hastalığın yaygınlaşmasına neden olabilecek kalabalık yerlerden uzak durmak veya öksürük ve hapşırık gibi durumlarda korunaklı olmak, sık dokunulan yerleri dezenfekte etmek, eğer dokunuluyorsa yüz göz ağız gibi hastalığın giriş yerlerine dokunmaktan kaçınmak basit önlemler gibi görünse de hastalıktan korunmayı büyük ölçüde sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.