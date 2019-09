İnşaatçılar ve emlakçılar faiz indirimine odaklandı

faiz indirimini umutla beklediklerini söyledi.

Faiz oranlarının düşürülmesiyle emlak ve inşaat sektörünün canlanacağını kaydeden Taflan, piyasanın dört gözle 2. faiz indirimini beklediğini ifade ederek, faiz oranlarının uzun süre yüksek olması hem piyasayı hem de kendilerini olumsuz yönde etkilediğini hatırlattı. Taflan, "Faiz oranlarının uzun süreden beri yüksek olması inşaat ve emlak piyasasını olumsuz şekilde etkiledi. Sektörel anlamda baktığımız zaman beklentilerimiz mevduat faiz oranları ve konut kredi faiz oranlarının düşürülmesiydi. Şu anki sürece baktığımız zaman kamu bankaları 0.99, özel banklar ise yaklaşık olarak 1.30-1.35 bandında seyrediyor. Geçtiğimiz süreçte konut kredi faiz oranların düşmesini bekleyen tüketiciler açıklanacak yeni faiz oranını dört gözle bekliyor. Açıklanacak olan oranın düşük olması piyasaları olumlu yönde etkileyecektir. Vatandaşlar bankalardan aldığı kredinin geri ödeme planlaması meblağ bakımından yüksek olduğu için konut kredi taleplerinden uzak duruyor. Beklentiler doğrultusunda da faiz oranları 0.99 düşünce tabi bu piyasalara olumlu şekilde etki yaptı. Yalnız konut kredi faiz oranlarının başlı başlına 0.99 altına da düşmesi mevduat faiz oranlarınında altına düşmesini biz beklemekteyiz. Çünkü faiz oranları isterse 0 faiz olarak bankalar kredileri versin mevduat faiz oranlarının yüksek olduğu süreçte vatandaş sıcak paranın peşine gider. Vatandaş aylık olan gelir hesabını yapar tabi yine bu piyasaları olumsuz şekilde etkiler. Faiz oranlarına geçtiğimiz aylara baktığımız zaman şu anki süre içinde kademe kademe aşağı geldi, tabi beklentiler olarak da inşaat sektöründe ve emlak sektöründe biraz daha aşağı gelmeleri. Şuan piyasalarda olumlu yansıması var diyebilirim” dedi.

Beklentilerinin özel bankaların da faiz oranlarının 0.99 olması yönünde olduğunu kaydeden Taflan, “Konut kredi faiz oranlarının 0.99 düşmesi ile beklentilerimiz var. Belki 0.99 altına düşecek olması farklı bir durumu ortaya getirmemesini arzu ediyoruz. Farklı bir durum da faiz oranları düşer diye firmalar ve bireysel olarak konut satıcılarının fiyatı yukarı çıkarmaması. Zaten kitlenmiş olan piyasanın açılması için vatandaşların konut edinim haklarına sahip olabilmesi için uygulama yapıldı. Faiz oranları kademe kademe aşağı geldi ama bazen görüyoruz bazen şahit oluyoruz yaptığımız araştırmalarda faiz oranları ne kadar aşağı düşerse konut fiyatlarını o kadar yukarı çıkarmak isteyenler var. Bu izlenmiş olan iyi bir yolu, kötü bir yola çevirmemiz lazım. Kesinlikle faiz oranları düştü diye fiyatları yukarı çıkarmasınlar. Çünkü neticede kredi ile alınmış olan meblağ, geri ödemesi bankaya farklı bir şekilde ödeniyor. Daire fiyatlarına yapılan maliyet artışları arsa paydan yüksek oluşu, Trabzon' un coğrafi yapı itibariyle arsaların kısıtlı oluşu buna maliyetleri de eklediğimiz zaman çoğu firmalar inşaat maliyet artışlarını satış fiyatlarına yansıtmıyorlar. Ben onlara teşekkür ediyorum, onlarda bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyorlar. Temennimiz piyasaların kitlenmemesi, vatandaşların da bizim de beklentimiz faiz oranların biraz daha aşağı düşebilmesi 0.99'ların altına da düşmesi. İnşallah bu oranlar düştüğü sürece piyasada hareketlilik olacak. Çünkü çok uzun zamandan beri tüketici faiz oranların düşmesini bekliyor. Dolayısıyla buda bir fırsattır netice itibariyle bunu fırsata çevirmelerinde fayda var diye düşünüyorum” diye konuştu.

"Suudi Arabistan vatandaşlarında konut alımı düşüşte"

Suudi Arabistan'dan gelen turistlerin Türkiye ile ülkeleri arasındaki krizden sonra bölgede konut alımlarının önceki yıllara oranla gerildiğini kaydeden Taflan, “Bir yıllık sürecin öncesine baktığımız zaman ciddi anlamda gayrimenkul satılıyordu. Ancak Kaşıkçı olayından sonra Suudi Arabistan vatandaşlarının bölgemize yüzde 50 oranında az gelmeleri düşüş olması konut satışlarını da ister istemez olumsuz etkiledi. Dolayısıyla onun yerini Irak, İran, Kuveyt, Katar vatandaşları kapattı diyebiliriz. Yabancılardan ziyade bizim yerli tüketiciye işlem yapmamız gerekir. Onlara göre proje üretebilmemiz gerekir. Çünkü onlar bugün var yarın yoklar. Dolayısıyla geçen seneye göre yabancılara satışta yüzde 50 oranında düşüş var diyebilirim” şeklinde konuştu.

"Arapçanın 'A'sını bilenler piyasaya girmiş"

Her meslekte olduğu gibi kendi mesleklerinde de sıkıntılarının olduğunu kaydeden Taflan, “İnşaat ve Emlakçılar Odası olarak her meslekte olduğu gibi bizim de sıkıntılar yok değil var. Yabancıların yani Trabzon'a ve bölgemizde ikamet eden yerleşip yaşayan kayıt dışı iş yapan yabancı uyruklu veya yerli hiç fark etmiyor; Arapça'nın ‘A'sını bilen veya yabancı dili olan insanlar piyasaya girmiş olmaları. Bir taraftan esnaf vergi vererek istihdam sağlayarak devlete karşı olan mükellefiyetini ve hükümlülüğünü yerine getirirken diğer tarafta kendini bu konulardan bertaraf etmiş hiç bir sorumluluğu olmayan insanları yanlış yönlendiren kişiler var. Bizde ilgili ve yetkili kurumlardan bunlara önlem alınması cezası neyse bunlara uygulanmasını esnafın haklarının korunması ve vatandaşında burada kollanması lazım. Yabancı vatandaşlar bölgemize geldiğinde gayrimenkul almak isteyen kişiler her hâlükârda bunlarla bağ kuruyorlar ama arada bir uçurum oluyor. Şişirilmiş fiyatlar veriyorlar ve bu fiyatları verdikleri zaman da bu sefer yerli tüketiciye yansıyor. Bir yabancı müşteri bir projeden daire almak istediği zaman fahiş fiyattan yarın yerli tüketici gittiği zaman ona da aynı fahiş fiyat veriliyor. Çünkü niye, alıcısı var o olamazsa o alır düşüncesiyle her zaman şunu ifade etmeye çalışıyorum. Dere gider, kumu kalır. Bu insanlar gider ama burada bölgemizde yaşayan insanlarla hep iç içe yaşayacağız. Bizim sıkıntımız kayıt dışı, kaçak, seyyar, emek hırsızlarına karşı. İlgili ve yetkili birimlerin bunlarla bizler kadar mücadele vermesini istiyoruz “diye konuştu.