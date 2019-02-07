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İran plakalı aracın yakıt deposunda 1 milyon 210 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Trabzon’da durdurulan İran plakalı bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 210 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trabzon'da durdurulan İran plakalı bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 210 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen İran plakalı araç Trabzon'da durduruldu. Polis ekipleri tarafından durdurulan aracın yakıt deposu içerisinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 210 bin TL uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 bin 11 kilogram metamfetamin ve 680 gram Afyon sakızının ele geçirildiği aracın içinde bulunan İran uyruklu 2 şahıs ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Şahısların Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltı işlemlerini sürdüğü belirtildi.

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