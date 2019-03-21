İşadamı Can Çobanoğlu Sürmene'de engelli öğrenciler için derslik yaptırıyor

Trabzon'un Sürmene ilçesi Muratlı İlkokulu'nu 2016 yılında engelli anaokuluna dönüştüren hayırsever işadamı Can Çobanoğlu bu okul bünyesinde yine 8 derslikli bir okul daha yaptırıyor.

Trabzon'un Sürmene ilçesi Muratlı mahallesindeki Özel Eğitim Anaokulu bünyesinde yaptırılacak olan 8 derslikli ek binanın yapım protokolü Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Can Çobanoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş arasında imzalandı.

Valilik B Toplantı salonundaki protokolde 8 derslikli okulun protokolünü imzalayan Vali Ustaoğlu, “Bu yatırım özel gereksinimli çocuklarımızın daha iyi yetişmesi, eğitilmesi, istihdama hazır olması ve ailelerimizin üzerindeki yükün devlet ve toplum tarafından paylaşılması açısından önemlidir. Özel gereksinimli çocuklarımızın hayata tutunmaları, gözlerinin parlaması, aileleriyle birlikte yüzlerinin gülmesi çok önemli bir olaydır. Devletimiz özellikle son yıllarda gerek engelli kardeşlerimize ve gerekse yaşlılarımıza karşı tarihin en büyük reformunu yaptı. Tabi ki bunun yanında hayırseverlerimizin yaptığı çalışmalar ise tartışılmaz boyuttadır. Trabzon ilimiz ve Sürmene ilçemiz bu yönüyle anaokulundan üniversite yapımına kadar hayırseverlerimizden büyük katkılar almaktadır. Bugün burada yine önemli bir hayır işi için toplandık. Sürmene ilçemizde özel gereksinimli çocuklarımızın ihtiyacını giderecek önemli bir adım atılıyor. Bu okulun yapımında başta hayırsever iş adamımız Can Çobanoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Okulun yapımına en kısa sürede başlanacağını ifade eden hayırsever iş adamı Can Çobanoğlu da “Bütün bu hizmetleri devletimizin desteği ve katkılarıyla yapıyoruz. Amacımız geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hizmettir” diye konuştu.