İşbaşı Eğitim Kursları'na katılan turizm sektörü çalışanları sertifikalarını aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Trabzon'da düzenlenen ‘İşbaşı Eğitim Kursları'na katılan sektör çalışanları sertifikalarını aldı.

Bir otelde düzenlenen sertifika törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Vural, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacisalihoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile kursiyerler katıldı.

Sertifika töreninde konuşma yapan Vali İsmail Ustaoğlu, “Turizm sektörü ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz için çok önemli bir değerdir. Son yıllarda yükselen bir sektör haline geldi. İlimizin turizm potansiyelini sürdürebilmek için hizmet kalitemizi ve standardımızı yüksek tutmak zorundayız. Bu kapsamda hizmet sektöründeki personelin aldığı eğitim çok önemli. Başarılı işletmeler başarılı personelle ayakta durur. Bu sektör kırılgan bir sektördür. Bir anda elimizden uçup gidebilir. Onun için bu tür çalışmalar büyük önem arz ediyor. Bu organizasyonun ilimizde düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş de turizmin ülkemiz açısından çok önemli bir değer olduğunu belirterek “Bu alanda kaliteyi arttırmaya yönelik her türlü çalışmaya destek vereceğiz. Nitelikli insan gücü, ekonomimizde bir lokomotif vazifesi gören turizm sektörünün, ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirebilmesinin en önemli şartlarından biridir. Bundan dolayıdır ki iş gücü kalitesinin artırılması turizmin güçlenerek büyümesi için son derece stratejik bir öneme sahiptir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından düzenlenen eğitim seminerine katılanlara sertifikaları verildi.