ISF Bayrağı Trabzon yolunda

Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Trabzon'da yapılacağı kararlaştırılan 2021 ISF Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası için ISF Bayrağı teslim alındı.

Geçen hafta Hırvatistan'ın Split kentinde yapılan 23. ISF Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası, bayrak devir teslim töreni ile sona erdi. Hırvatistan Okul Sporları Federasyonu Başkanı Nicolas Parkovic tarafından ISF Avrupa Başkanı Nikos Megalemos'a teslim edilen bayrak, daha sonra Trabzon'a götürülmek üzere Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Sayın Ömür Fatih Karakullukçu'ya verildi. Bayrak teslim töreni alanında kurulan stantlarda üzerinde “Haydi Türkiye'ye Gidelim” sloganı taşıyan tanıtıcı tişörtler dağıtıldı.

Dünya Okul Sporları Federasyonunun (ISF) bir süre önce Rusya'nın Sochi Kentinde gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında 2021 ISF Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonasını Trabzon'a verilmişti. Başkan Karakullukçu, Trabzon'daki Söğütlü Atletizm Stadının organizasyon için ideal alanlardan biri olduğuna dikkati çekerken, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de “2011 Avrupa Gençlik Oyunları, 2014 ISF Dünya Hentbol Şampiyonası ve 2016 Gymnasiade gibi çok önemli uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Modern tesislerle dolu spor kentimiz Trabzon, bu önemli organizasyonu da en iyi şekilde icra edecektir, bundan kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerini kullandı.