İŞKUR KTÜ ile geleceğin mesleği kursları için imza attı

KTÜ Rektörlüğü'ndeki imza töreninde KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal ile İŞKUR İl Müdür Vekili İbrahim Büyük hazır bulundu. Törende konuşan İŞKUR İl Müdür Vekili İbrahim Büyük, teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte hayatımızın her noktasına temas ettiğini hatırlattı. Büyük “Dünyada mesleki anlamda gelişim geleceğin mesleklerine evrilmeye başladı. Özellikle genç bireylerimizin yetenek ve ilgilerinin gözler görülür bir şekilde değişime uğradığını görebiliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Montajcılık bu millete yakışmıyor” sözüne vurgu yapan Büyük “Bu millet kendi teknolojisini oluşturabilecek beyinlere sahip, altyapıya sahip. Bu şekilde geleceğin mesleklerine yönelik bu kursları düzenlememiz de bu açıdan çok önemli. Bu kapsamda KTÜ Rektörümüz ile geleceğin meslekleri olarak görülen yazılım geliştirme ve multimedya tasarımcılığı gibi benzer mesleklerdeki kursları düzenlemek için bugün bir araya geldik. Bu kurslara verdikleri destek için kendilerine ve KTÜ UZEM'in değerli müdür ve yardımcılarına, hocalarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal da “Göreve geldiğimizden beri İŞKUR ile birlikte protokole dayalı ciddi iş birliklerimiz oldu. Her dönemde hem bizler hem de İŞKUR bu iş birliklerine yakın oldular. Karadeniz Teknik Üniversitesi her zaman bilgi ve birikimini aktarmaya her zaman hazırdır” şeklinde konuştu.