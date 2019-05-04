İŞKUR Trabzon'da turizm sezonu öncesi eksikliği hissedilen iş kolları için kurslar düzenleyecek

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü İbrahim Büyük, ülke genelinde olduğu gibi Trabzon'da da turizmcilerin en çok servis elemanı, aşçı, resepsiyon görevlisi ve kat hizmetleri görevlisi ihtiyacı bulunduğunu söyledi. En çok ihtiyaç duyulan iş kolları ile ilgili İŞKUR olarak kurslar düzenleyeceklerini belirten Büyük “Trabzon'da turizm sezonunun açılmasıyla birlikte sektörün eleman temininde sıkıntı çektiği mesleklerde iş arayan vatandaşlara kurs ve programlar düzenleyeceğiz. Bu sayede turizm sektöründe kalıcı istihdam ve turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların kalifiye eleman temini sağlanması yönünde bir adım atılmış olacak. Sektörde istihdam edilmek üzere eleman temininde zorluk çeken firmaların da İŞKUR programlarından faydalanmak üzere Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne başvurmalarını istiyoruz” dedi.