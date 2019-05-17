İŞKUR ve Trabzon Üniversitesi arasında MEGİP protokolü imzalandı

Toplantı esnasında konuşan Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşık Kutlu “İlin işgücü potansiyelini harekete geçirmek, nitelikli işgücü denildiğinde eğitim akla geliyor. Eğitim denilince de Trabzon Üniversitesi olarak işgücünü hareketlendirilmesene yönelik her türlü faaliyetin destekçisi olarak buradayız” dedi.

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Servet Kaba ise “Bir ilin işgücü potansiyelini harekete geçirmek için bu tarz işbirliği protokolleri büyük önem arz ediyor. Özellikle üniversite mezunu genç işsiz sayısı gün geçtikçe artmakta bu nedenle gençlerimizin işgücü potansiyelini değerlendirmek gerek Trabzon'da açık iş ile işe yerleştirme arasındaki makas her geçen gün giderek artmaktadır. Bu bağlamda da işverenlerimizin aradığı nitelikli işgücü potansiyelinin artırılması için bu tarz protokolleri önemsiyoruz” diye konuştu

Konuşmaların ardından MEGİP Protokolü Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşık Kutlu, Trabzon İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Servet Kaba ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu tarafından imzalandı.