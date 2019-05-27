İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Barba uçak kazasının 16. yıldönümünde Trabzon'da

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, 16 yıl önce yaşanan uçak kazasının yıldönümünde hayatını kaybeden İspanyol barış gücü askerlerinin anısına bugün Trabzon'a geldi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na nezaket ziyaretinde bulunan ve valilik şeref defterinin imzalayan Barba, “16 yıl önce meydana gelen üzücü uçak kazası olayı Trabzonluları İspanyolların hatırasında, akıllarında önemli bir konuma getirmiş oldu. O süreçte Trabzon halkının göstermiş olduğu sıcak ilişkileri hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Maçka'ya kazanın olduğu yere bir ziyaret gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bize göstermiş olduğunuz sıcak ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vali Ustaoğlu, Türkiye-İspanya arasında geçmişe dayanan çok güzel ilişkilerin olduğunu söyleyerek, “İlimize hoş geldiniz. Sizleri burada görmekten dolayı memnuniyetlerimizi ifade etmek istiyorum. Trabzon'da 16 yıl önce yaşanan ve içerisinde NATO Barış Gücü'ne bağlı İspanyol askerlerin bulunduğu uçak kazası hepimizi derinden üzmüştü. Ancak bu olay Türkiye-İspanya arasında daha sıcak ilişkiler kurulmasına ve iki ülke dostluğunun ilerlemesine vesile oldu. Türkiye-İspanya arasında geçmişe dayanan çok güzel dostane ilişkiler var. Her geçen gün bu ilişkilerin daha da ilerlediğini fark ediyoruz” dedi.

26 Mayıs 2003 tarihinde Afganistan'da görev yapan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan Ukrayna'nın UmAir Havayolları'na ait YAK - 42 tipi uçak, yakıt ikmali için Trabzon Havalimanı'na inmek isterken, aşırı sis nedeniyle Maçka ilçesi Atasu Beldesi'ndeki Pilav Dağı'na çarpmış, kazada 62'si İspanyol asker, 13'ü Ukraynalı mürettebat olmak üzere 75 kişi hayatını kaybetmişti.