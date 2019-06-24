İstanbul'dan geldiler, selden kıl payı kurtuldular

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran günü yaşanan ve 8 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu selde İstanbul'dan anne ve babasını görmeye gelen aile kıl payı sel sularına kapılmaktan kurtuldu.

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe'de 18 Haziran günü yaşanan ve 8 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu mahallede 13 Haziran günü yine yağışlar sonrasında sel yaşanmıştı. Bu selin ardından İstanbul'da yaşayan Havva Cevahir ve Cemal Cevahir çocuklarıyla birlikte ailesini merak ederek Trabzon'a geldi. Selin yaşandığı gün sel sularına kapılan evlerinde oturan Cevahir ailesi dere sularının yükselmesiyle evi terk etti. Selin geldiği esnada evde bulunan Mehmet Cevahir ise sel sularının yıktığı evden çıkmayı başaramadı. Sel sularının arasında kaybolan Cevahir'in cansız bedeni selden bir gün sonra ekipleri tarafından bulundu. Aniden gelen sel sularını fark eden Mehmet Cevahir'in çocukları ise dağlık bir alana kaçarak selden kıl payı kurtulmayı başardı.

Selde babasını kaybeden Havva Cevahir, "Derenin öyle olacağını biz bilemedik. Dere bir anda dağ gibi indi. Biz dere sel diye kaçmadık. Biz kaçma niyeti ile inmedik. Babamda tam evden çıkıyordu. Evinde içinde 5 kişiydik bir tek babam kaçamadı. Sel bir anda geldi. Biz seli görüp kaçmadık. Hiç fırsat olmadı" dedi.

Anneannesinin fark etmesiyle sel sularında kaçmayı başaran Mehmet Cevahir'in torunu İlker Cevahir, "Anneannem bana 'evi boşaltıyoruz' dedi. Herkes bağırarak dışarıya çıktı. Dedeme dışarı çıkıyoruz dedim. Dedem odasına gitti. Dağ bir anda geldi. Ayakkabılarımı bile giyinmeden dışarıya kaçtım. Geriye dönüp bakamadım" şeklinde konuştu.

Sel sularını fark ederek fındıklıktan yukarıya doğru kaçmaya başladıklarını vurgulayan Mehmet Cevahir'in torunu İrem Cevahir ise "Evin içindeydik. Makineler çalışıyordu. Anneannem kardeşime bağırdı 'evi boşaltıyoruz' diye. Bizde hemen evden çıktık. Dedem evin içindeydi. Evden çıktığımız gibi fındıklıktan kaçmaya başladık. Bir anda sel gelip evi yıktı. Dedem evin içindeydi" diye konuştu.

Mehmet Cevahir'in oğlu Cemal Cevahir ise "Benim babam çok hareketli biriydi ama kaçamadı. Sel baraj gibi olmuş bir anda patlayarak gelmiş. Bir anda yok etti" ifadelerini kullandı.