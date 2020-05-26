İstanbul'dan gönderilen hediye paketini otobüs şoförü bırakmayı unutunca vefa destek grubu devreye girdi

İstanbul'dan otobüsle Trabzon'daki kızlarına Ramazan Bayramı için gönderdikleri hediye paketini otobüs şoförü bırakmayı unutunca Trabzon'daki Ortahisar Vefa Destek Grubu'na ulaşan ailenin isteği paket teslim alınarak yerine getirildi. Ailesinin gönderdiği hediye paketine kavuşan genç kız gözyaşlarına hakim olamayarak görevlilere teşekkür etti.

İstanbul'da yaşayan Kemal Yahya Yaşar, Trabzon'daki Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bölümü'nde okuyan ve Korona virüs tedbirleri nedeniyle yanlarına gelemeyen kızları İrem Yaşar'a (21) bir bayram hediyesi göndermek istedi. Kızlarına Trabzon otogarında teslim edilmek üzere bir otobüs firması ile hediye paketi gönderen aile kızlarının telefonu ile şoku yaşadı. Otobüs firmasının şoför ve görevlilerinin hediye paketini bırakmayı unuttuğunu öğrenen İstanbul'daki aile, Ortahisar Vefa Destek Grubu'nu arayarak yardımlarını istedi. Ekipler ailenin talebi üzerine Rize'ye doğru yola çıkarak otobüs firması görevlilerinden paketi teslim alarak tekrar Trabzon'a döndü ve bayram hediyesi olan paketi genç kıza teslim etti. Hediye paketini teslim alan genç kız gözyaşlarına hakim olamazken, ekipleri kızı ailesi ile görüntülü de görüştürerek o duygusal anları cep telefonu ile kayda aldı. İrem Yaşar ve babası Kemal Yahya Yaşar ekiplere yaptıkları için çok teşekkür ve dua etti.