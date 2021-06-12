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İtfaiyeden porsuk kurtarma operasyonu

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde boş su kuyusunda mahsur kalan porsuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde boş su kuyusunda mahsur kalan porsuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Akçaabat ilçesine bağlı Yeşiltepe mahallesinde bir barakanın içinde bulunan boş su kuyusunda porsuğu gören vatandaş kendi imkanları ile porsuğu bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu 112 acil itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekibi olay yerine hareket etti. Ekip kuyuda mahsur kalan porsuğu kurtarıp doğal yaşam alanına bıraktı.


Vatandaşlar kurtarma sonrası itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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