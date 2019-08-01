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Ivanildo Fernandes, Trabzon'a geldi

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Portekizli Ivanildo Fernandes, Trabzon’a geldi.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Portekizli Ivanildo Fernandes, Trabzon'a geldi.


Trabzonspor, Portekizli 23 yaşındaki savunma oyuncusu Ivanildo Fernandes'le prensip anlaşmasına vardı. Bu gece saatlerinde havayolu ile Trabzon'a gelen Ivanildo Fernandes, havalimanında bir grup taraftar tarafından karşılandı. Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan Fernandes, bordo-mavili kulübün aracına binerek konaklayacağı otele gitti.

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