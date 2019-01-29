İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Bıyık: “AK Parti'nin değil, mevcut belediye yönetiminin karşısına çıktım”

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, Yomra'da AK Parti'nin karşısına çıkmadığını belirterek “Mevcut belediye yönetimin karşısına çıktım. Bunu yapmamı benden AK Parti seçmeni de dâhil olmak üzere tüm Yomralılar istedi” ifadelerini kullandı.

Yomra'da halkın talebi, herkesin ve herkesimin desteği ile göreve talip olduğunu ifade eden Bıyık, “Çok büyük bir ilgi ve alaka ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben sadece İYİ Parti'nin değil, tüm siyasi partilerin adayıyım. Bugün siyasi nezakete yakışmayan beyanatlar görüyorum. Halkımızın bizlere olan teveccühü karşısında korkuya kapılanlar, seçimi siyasi partiler arasında bir yarışa dönüştürerek kendilerini kurtarma çabası ile hareket etmeye başladı. Bütün Yomra biliyor ki ben ilçemizde AK Parti'nin karşısına çıkmadım, mevcut belediye yönetimin karşısına çıktım. Bunu yapmamı benden AK Parti seçmeni de dâhil olmak üzere tüm Yomralılar istedi. Zamanında ilçemizde AK Parti'ye karşı bayrak açanlar bugün kendi gelecekleri için AK Parti çatısı altına sığınmış bulunuyor. Benim kendi geleceğim ile ilgili bir planım yok. Benim Yomra'nın geleceği ile ilgili planlarım ve hayallerim var. 15 yıl boyunca Yomra'ya tek bir park dahi kazandırmayanlar beka sorunundan bahsediyor. Evet, Yomra'da beka sorunu vardır. Yomra'nın sorunu ilçenin gelişmesi, kalkınması, modern bir kent görüntüsü alması için tek bir çalışma dahi yapmayan belediye yönetimidir” şeklinde konuştu.

Yomra'da tüm siyasi partilere gönül vermiş insanlardan oy alacağını kaydeden Bıyık sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Ben 15 yıl belediye başkanlığı yapsam halka yaptıklarımı ve yapacaklarımı anlatırım. 15 yılda baştan sona yeni bir şehir kurulur. Ama Yomra geride kalan 15 yılda belediyecilik açısından hiçbir şey kazanmadığı gibi çok şey kaybetti. Yomralılar bu nedenle aday olmamı istedi. Ben 15 yıl değil, 5 yıl istiyorum. Kasaba görüntüsündeki ilçemizi modern bir şehre dönüştürmek için göreve talibim.”