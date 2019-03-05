İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Bıyık: “Ben Yomralılar'la ittifak yapıyorum”

Bıyık, “Ben Yomralılar'la ittifak yaptım. Her partiden Yomralılar'ın talebi üzerine aday oldum. Sandıktan açık ara önde çıkıp Yomra'ya hak ettiği hizmetleri getireceğiz” dedi.

Yomra'nın Çamlıyurt, Kılıçlı, Tandırlı ve Maden mahallelerinde hemşehrileriyle bir araya gelen İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık, Yomra'nın, Trabzon'a en yakın ilçe olmasına rağmen tüm hizmetlerden mahrum kaldığını ifade etti. Önce Yomra Belediyesi yönetiminin, sonrada Yomra'nın makus talihinin değişeceğini kaydeden Bıyık, daha adaylık sürecinde bile Yomra'da çok şeylerin değişmesine vesile olduklarını belirtti. Bıyık “Halka rağmen siyaset yapılmaz. Halka rağmen belediye başkanlığı yapılmaz. Seçimlerde ittifaklar ancak milletle kurulabilir. Milletle kurulmayan ittifakların bir kıymeti yoktur. Ben Yomralılarla ittifak yaptım. Her partiden Yomralıların ortak talebi ile aday oldum. Yomra'nın, tüm partilerin ortak adayıyım. Yomralılardan başka kimseye güvenerek yola çıkmadım” dedi.

Yomra'da kırsal mahalleler için yıllardır hiçbir çalışma yapılmadığını belirten İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Bıyık, gerçekleştirecekleri projelerle kırsal mahalleleri de ihya edeceklerini söyledi. Bıyık, “Devletin parası ile devletin köyündeki yola 100 metre beton dökmek marifet değildir. Bu halka hizmet değildir. Kırsal mahallelerimizin önemli sorunları var. Bu mahallelerimizde neden birer çocuk parkı yok? Neden kadınlarımızın para kazanması için halıcılık projeleri uygulanmıyor? Neden Yomra'da organik pazar kurularak halkın ürettiği ürünleri tüm Trabzon'a satabilmesine imkan sağlanmıyor? Özel aracı olmayan köyüne gitmek için taksi tutmak zorunda kalıyor. Neden bu konularda halka hizmet etmek için çalışma yapılmıyor. İşte ben bunları yapmaya talibim. Halka gerçek manada hizmet etmeye talibim. Yoksa bu zamana kadar yapıldığı üzere devletin parası ile serilen 100 metrelik yol betonunun başında 100 kare fotoğraf çekilmeye talip değilim” ifadelerini kullandı.