İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Bıyık gençlerle buluştu

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık, Kaşüstü Mahallesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Yomra gençliği için her alanda çok özel projeler geliştireceklerini ifade eden Bıyık, “Bir Yomralı gencin bile işsiz kalmaması için gecemi gündüzüme katacağım. Yomra Belediyesini, gençlerin derdine derman aranan yere dönüştüreceğim” dedi.

31 Mart'tan sonra gençlerin ufkunu açacak, her alanda gelişimlerine katkı sağlayan projeleri hızlı bir şekilde başlatacaklarını belirten Bıyık, “Lise yıllarımdan itibaren hem okuyan hem çalışan bir insanım. Gençlerin neler istediğini çok iyi biliyorum. Genç insan kendi kabiliyetine uygun, helalinden, ailesinin maişetini kimseye muhtaç olmadan temin edebileceği bir iş ister. Genç insan toplumumuzun yapısına uygun olarak sosyal olanaklar ister. Genç insan yaşadığı ilçenin modern bir şehir olmasını ister. Tüm bunları hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

Gençler için çok ciddi projeler yapılabileceğini dile getiren Bıyık, “Göreve geldiğimizde Yomra'nın kırsalından merkezine tüm gençlerimizin listesini önümüze alacağız. Kimin mesleği nedir? Kim ne iş yapar? Kim işsiz? Kimin mesleği yok? Bunları tespit edip kişiye özel olarak projelerimizi başlatacağız. Meslek sahibi olmayan gençlerimizin günümüz şartlarında sağlam geliri olan meslekleri öğrenebilmesi için çalışmalar düzenleyeceğiz. İşsiz gençlerimizin kabiliyetlerine uygun işlere yerleştirilmesi için seferberlik başlatacağız. Gençlerimizin kendi işlerini kurmaları ve işlerinde başarılı olmaları için kaynak ve fırsat temini sağlayacağız. Belediyemiz bünyesinde oluşturacağımız gençlik ofisi tüm bu çalışmaları titizlikle sürdürecek. Yomra Belediyesini, gençlerin derdine derman aranan yere dönüştüreceğim. Gençlerimiz için özellikle Avrupa Birliği projeleri gerçekleştireceğiz. Avrupa Birliği fonlarından sağlayacağımız gelirlerle gençlerimizin geleceğini kurtarmak adına çalışmalar yapacağız. Yomralı gençleri yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine göndereceğiz. Tüm bu çalışmalar için kaynak temin etmek hiçte zor değil. Ayrıca ilçemizde işsizliğe son vermek için ulusal ve uluslararası çapta faaliyet gösteren büyük firmaların ilçemize getirilmesine yönelik çalışmalar icra edeceğiz. Sadece inşaat sektörü ve asgari ücretli küçük firmalarla gençlerin geleceğini kurtarmak mümkün değildir” ifadelerini kullandı.