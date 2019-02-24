İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Bıyık, Sağıroğlu'na “15 yıldır bunları niye yapmadın?” diye sordu

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, daha adaylık sürecinde bile Yomra'da çok şeylerin değişmesine vesile olduklarını söyledi. 31 Mart'tan sonra Yomra'da büyük bir değişim ve dönüşüm başlatacaklarını kaydeden Bıyık, “15 yıldır Yomra'ya hizmet getirmeyenler biz projelerimizle sahaya indikten sonra proje açıklamaya başladı. İnsana sorarlar 15 yıldır bunları niye yapmadın diye” şeklinde konuştu.

Yomra'nın Gürsel Mahallesi'nde hemşehrileriyle bir araya gelen İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, daha adaylık sürecinde Yomra'da çok şeyleri değiştirdiklerini, 31 Mart'tan sonra Yomra'da çok ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşanacağını ifade etti.

Değerlendirmelerinde Yomra'nın her açıdan geri kaldığını, Yomra Belediyesi'nin Yomra halkının taleplerine kulaklarını tıkadığını ifade eden Bıyık, “Yomra'nın yanı başındaki Arsin'e doğalgaz geldi. Arsin sahili yıllar önce yapıldı. Beşikdüzü'ne teleferik yapıldı. Akçaabat'a yayladan içme suyu getirildi. Her ilçede çok ciddi çalışmalar var. Yomramızda ise maalesef hiçbir şey yapılmadı. Yomra'nın yanındaki Arsin'e doğalgaz geldi ama Yomra'da doğalgaz çalışması var mı yok mu mevcut belediye yönetimi bundan bile haberdar değil. Yomra'da temizlik hizmetini bile yerine getirmekten aciz bir belediye yönetimi var. Caddelerimiz ve sokaklarımız perişan halde. 15 yıldır Yomra'ya hizmet getirmeyenler biz projelerimizle sahaya indikten sonra proje açıklamaya başladı. İnsana sorarlar 15 yıldır bunları niye yapmadın diye. Daha adaylık sürecinde bile Yomra'da çok şeylerin değişmesine vesile olduk. 31 Mart'tan sonra Yomra'da çok büyük bir değişim ve dönüşüm süreci başlatacağız. Yomra'mızı pırıl pırıl bir şehir haline getireceğiz” diye konuştu.

Yomra'da başta Gürsel Mahallesi olmak üzere birçok mahallede toprak kayması olaylarının yaşandığına değinen Bıyık, “Sürmene'de de bazı mahallelerde toprak kayması olayları yaşandı. Fore kazık çalışmasıyla sorun giderildi. Yomramızda ise insanlar evlerini, yerlerini terk etmek zorunda kaldı. Kimse bunu umursamıyor. Sürmene'deki fore kazık çalışmalarını Trabzon Büyükşehir Belediyesi yaptı. Peki, Gürsel Mahallemizde bu çalışmalar neden yapılmadı? Cevabı basit. Kimse gidip talep etmedi ki yapılsın. Birde şimdi çıkmış ‘belediye iktidardan olmalı ki iyi hizmet alınsın' diyorlar. Yomramızda mevcut belediye yönetimi 5 yıldır iktidar partisindedir. İktidarın hangi hizmetini Yomra'ya getirdiler de bugün böyle diyebiliyorlar. Aynı partiye mensup oldukları Büyükşehir Belediyesi ile 5 yıl boyunca didişmekten başka ne iş yaptılar? Biz kimse ile didişmeyeceğiz. Yomra'nın menfaatleri için bu ülkenin Cumhurbaşkanının, bakanlarının, hangi partiye mensup olursa olsun Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kapısını aşındıracağız. Benim belediyecilik anlayışımda particilik yoktur. Sadece halka hizmet vardır” ifadelerini kullandı.